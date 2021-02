E’ terminata con un pareggio per 1-1 la sfida al “Comunale” tra Sanremese e Casale. Dopo un primo tempo a reti bianche, al 5′ della ripresa Gagliardi ha portato in vantaggio i matuziani con una potente conclusione da centro area, ma al 15′ l’ex biancoazzurro Colombi, con un colpo di testa su palla spiovente da corner. E’ il sesto pareggio in nove partite casalinghe per la Sanremese. I matuziani restano all’11° posto in classifica, ma ora si trovano a 5 punti di distacco dai play-off. Mercoledì 3 febbraio altro impegno casalingo per la Sanremese contro il Legnano.

Correlati