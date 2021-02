Si è chiusa sullo 0-0 la prima frazione di gioco del match al “Comunale” tra Sanremese e Casale, valido per il 17° turno di andata del girone A di serie D. L’unica palla gol sinora è della Sanremese: al 32′ un colpo di testa di Romano da buona posizione è terminato a lato. Al momento la Sanremese è undicesima in classifica, a 5 punti di distanza dai play-off ed a 12 punti dalla capolista Gozzano.

