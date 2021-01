Un escursionista di 57 anni è rimasto ferito dopo essere scivolato per circa 150 metri in un canalone a causa del ghiaccio e rischiando di finire in un dirupo. L’incidente è avvenuto sul Colle Melosa, a Pigna. Sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo speleo alpino fluviale (Saf) ed il personale sanitario ed è stato allertato l’elisoccorso Grifo, il cui personale di bordo del Soccorso alpino ha verricellato l’uomo, portandolo al “Santa Corona” di Pietra Ligure. Il 57enne si sarebbe avventurato sul lastrone di ghiaccio, sprovvisto dei ramponi.

