A poche ore dal ritorno della nostra regione in fascia gialla (da domani 1 Febbraio) a Molini di Triora in Valle Argentina si registra un nuovo focolaio del virus, nel centro accoglienza migranti. 9 le persone contagiate e in paese 5 residenti risultano positivi. Sono subito iniziate le operazioni di tracciamento da parte delle autorità sanitarie.

