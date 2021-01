Una scelta di continuità. Così si può riassumere la decisione del neo Direttore Generale di Asl1 Silvio Falco nel confermare la Direzione Strategica dell’ente che si occupa della sanità pubblica in provincia di Imperia. Il DG Falco ha riconfermato come Direttore Sanitario Michele Orlando, Direttore Socio Sanitario Roberto Predonzani e Direttore Amministrativo Elisabetta Nigi. “Una scelta che sta a confermare il buon lavoro svolto da queste tre importanti figure. Per quanto riguarda l’ambito sanitario, il DS Orlando è un professionista che conosce bene l’area tra Ventimiglia e Sanremo, con un’esperienza di eccellenza nel percorso della sanità, oltre ad essere l’occhio vigile dei nostri presidi ospedalieri. Il DSS Predonzani invece ha operato nell’entroterra e nella zona dell’imperiese, ed è un professionista radicato sul territorio. Pertanto, un elemento di equilibrio, un’unione di forze e competenze per lavorare al meglio. Infine Elisabetta Nigi – evidenza Silvio Falco – proveniente dalla Toscana, qui in Asl1 da circa un anno, si è inserita al meglio ed ha dimostrato di essere un valore aggiunto per la direzione strategica grazie alle sue competenze del controllo di gestione, un aspetto importante per garantire il corretto equilibrio economico e finanziario dell’ente”.

Correlati