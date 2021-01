Questa mattina gradito omaggio floreale per gli operatori sanitari degli ospedali di Sanremo e Imperia e del Palasalute del capoluogo. I mazzi di fiori sono stati offerti dalla Cooperativa Tre Ponti a tutto il personale sanitario; in particolare all’ospedale di Imperia e al Palasalute, la distribuzione è stata effettuata dai volontari della Protezione Civile comunale di Imperia. L’iniziativa porta la firma di Asl1 Imperiese, Comune di Sanremo, Comune di Imperia e Circolo Parasio di Imperia. “Un gesto ed un messaggio di sostegno che porta una ventata di speranza e ottimismo – ha detto il Direttore Generale di Asl1 Silvio Falco -, a tutti quegli operatori sanitari in prima linea nella lotta al virus”. Alle parole del DG Falco hanno fatto eco quelle del sindaco di Imperia Claudio Scajola: “Non dobbiamo mai dimenticare lo sforzo eroico fatto dagli operatori sanitari in questa pandemia. Soprattutto nel primo periodo, gli operatori della sanità hanno anteposto la propria vocazione alla cura del malato, alla tutela della loro stessa incolumità. Li abbiamo da subito definiti eroi, poi – forse – ce ne siamo un po’ dimenticati. Con questi fiori diciamo loro grazie!” Infine l’assessora alla cultura del comune di Sanremo Silvana Ormea: “Questa mattina per me è stato come tornare a casa, perché sono praticamente cresciuta in ospedale. È stata l’occasione per rivedere colleghi che ringrazio di cuore per l’importante lavoro che stanno facendo. Un ringraziamento da parte di tutta l’amministrazione comunale a tutti gli operatori sanitari per l’impegno e la dedizione”.

