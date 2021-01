Secondo quanto si apprende da fonti del ministero della Salute il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 31 gennaio. La Liguria sarà in zona Gialla come buona parte delle altre regioni italiane. Saranno in zona arancione solo Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano.

