Oggi, giovedì 28 gennaio, alle 15 nella Chiesa di San Rocco a Vallecrosia saranno celebrati i funerali di Raffaella Rabozzi, prematuramente mancata a 48 anni. La scomparsa ha gettato nello sconforto tutte le persone che avevano avuto di modo conoscerla ed apprezzarla per le sue doti umane. Colpita dal lutto in particolare la Polisportiva Vallecrosia Academy, nelle cui fila gioca il 12enne Emanuele Rabozzi, figlio di Raffaella. La società, il presidente Vincenzo Todaro, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgono le più sentite condoglianze ad Emanuele, al padre Marco e a tutta la famiglia per la grave perdita.

