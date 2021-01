Il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini, ha preso una posizione decisa in merito alla possibile presenza di spettatori in sala al Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo. “Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro Roberto Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile”.

