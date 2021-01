Venerdì scorso a Bordighera, presso il piazzale della Piccola Velocità, è stata posizionata la casina Olly, il servizio gratuito per il conferimento degli oli vegetali esausti che verrà attivato a partire da martedì 2 febbraio. I bidoncini per la raccolta possono già essere ritirati presso il Green Point di piazza Stazione (punto distribuzione dei sacchetti per la differenziata); ad oggi ne sono stati consegnati oltre 100. Il conferimento potrà essere effettuato nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, senza appuntamento, dalle ore 9 alle ore 12. Sul posto sarà presente un operatore incaricato (Olly steward) che prenderà in carico il bidoncino pieno e ne darà uno vuoto in sostituzione. Si ricorda infine che è sempre possibile ritirare presso il Green Point, nei giorni e orari sopraindicati, la tessera magnetica personale necessaria per usufruire dei compattatori meccanizzati già presenti sul territorio.​

