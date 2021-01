Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta in una conferenza stampa sul web in merito all’edizione 2021 del Festival di Sanremo ha dichiarato: “Abbiamo lavorato con la Prefettura e l’Asl di Imperia per farlo. Sotto l’egida del Dpcm Sanremo potrà essere meno rischioso. Attenersi al decreto garantisce il rispetto di regole molto strette. Il Festival non va considerato un evento, ma uno show televisivo. Al pubblico dobbiamo una quota di evasione e intrattenimento”.

