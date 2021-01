Il Torrione di Santa Maria di San Bartolomeo al Mare era una torre costiera di avvistamento, che risale al 1594. Ciò che resta oggi è solo la base di forma circolare, in origine la torre era dotata anche un secondo piano che permetteva una visuale a 360 gradi e faceva parte di una più ampia struttura muraria difensiva. “Con questo intervento – spiega Rino Marescalco, Consigliere delegato – valorizziamo uno dei monumenti storici più antichi e insieme a lui tutta la piazza e l’area del lungomare”.

