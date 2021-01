Nuovo sopralluogo di sindaco e assessori in via Napoli a Bordighera dove è in costruzione la nuova scuola destinati ad ospitare i bimbi dell’asilo. E’ appena terminato l’intervento di copertura, si attendono le vetrate che consentiranno l’inizio dei lavori interni per la divisione degli spazi. La struttura portante in legno lamellare è quasi ultimata. “E’ sempre entusiasmante veder concretizzarsi un progetto, soprattutto quando è rivolto al benessere e alla sicurezza dei più piccoli” commenta il sindaco Vittorio Ingenito.

