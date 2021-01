Tre croupier del Casinò di Sanremo sono stati condannati in primo grado dal giudice Antonio Romano di Imperia per furti di fiches. I condannati sono Emiliano Cappello (3 anni), Giuseppe Caruso (3 anni) e Giuseppe Ricca (3 anni e 5 mesi). Nel 2011 croupier e controllori comunali vennero sorpresi dalle telecamere mentre si appropriavano delle fiches.

Sanremo, tre croupier condannati per furti di fiches