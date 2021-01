Il Rettore del Seminario Diocesano di Sanremo, don Valerio Vacca, informa che all’interno della comunità costituita stabilmente da 18 persone, 7 componenti di essa sono attualmente positivi al Covid. Nessuna delle persone dimoranti in Seminario ha una sintomatologia grave, soltanto alcuni registrano febbre e lievi sintomi di tipo influenzale. La situazione, monitorata dalla ASL, si è verificata fortunatamente quando le lezioni scolastiche erano già sospese in ragione degli esami semestrali, che saranno effettuati a distanza. La comunità del Seminario rimarrà isolata fino a completo superamento della evenienza sanitaria.

