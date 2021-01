È mancata presso l’Ospedale Borea di Sanremo a soli 53 anni, Marusca Francini in Palazzo. Ne danno la triste notizia il marito Giuseppe il figlio Andrea la mamma Barbara le sorelle Morena e Sara i suoceri Tina e Vito i parenti tutti. Il funerale sarà celebrato mercoledì 27 gennaio nella chiesa di San Marco Evangelista a Camporosso alle 15.30.

