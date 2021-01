Tutta l’Imperia Calcio si stringe in un forte abbraccio a Simone Ordano, allenatore delle Giovanili e collaboratore Prima Squadra, per la scomparsa della mamma. A lui ed alla famiglia, la società nerazzurra porge le più sentite condoglianze.

Imperia Calcio in lutto per la scomparsa della mamma dell’allenatore Simone Ordano