Giorgia e Ornella Vanoni saranno tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021. La Vanoni, che sta per pubblicare il nuovo album “Unica”, sarà probabilmente tra i protagonisti della serata finale del sabato, con un omaggio speciale alla sua carriera. Giorgia su Rai1 di recente è stata ospite dello show di Fiorella Mannoia “La musica che gira intorno”. Anche la Mannoia possa essere tra gli ospiti all’Ariston.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta