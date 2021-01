Con una nota inviata alle segreterie provinciali degli alleati del centrodestra, Lega Forza Italia Cambiamo e Liguria Popolare, Fratelli d’Italia lancia l’idea di creare un tavolo permanente con le segreterie provinciali per affrontare al meglio le sfide elettorali che ci troveremo ad affrontare in primavera.

“E’ assolutamente necessario che il centrodestra vinca compatto nei Comuni ove si voterà e per proporre agli elettori un programma serio e credibile in questo momento così complicato non si può che partire dal confronto, serio e costruttivo, per organizzare al meglio la proposta migliore da sottoporre ai cittadini. Ovviamente non mi riferisco ai soli nomi dei candidati sindaci, ma ad un’azione più ampia e omogenea per evitare personalismi che i cittadini non capirebbero”, queste le parole del Portavoce Provinciale Fabrizio Cravero.

“L’idea del tavolo permanente del centrodestra, che in occasione delle elezioni regionali ha dato ottimi frutti, tanto da uscire agevolmente vincitori con l’asse Pd – CinqueStelle, riproposizione del pessimo Governo Nazionale, è scaturita da una riunione di Fratelli d’Italia che ho tenuto insieme ai dirigenti ventimigliesi venerdì pomeriggio ed è stata subito accolta di buon grado da Matteo Rosso, Commissario Regionale, e Fabrizio Cravero, Portavoce Provinciale: auspico che gli alleati la condividano e ci si metta subito al lavoro – dichiara Paolo Strescino, Responsabile Regionale degli Enti Locali e Commissario di Ventimiglia – Siamo certi della risposta positiva dei partiti del centrodestra ed altrettanto sicuri che possa essere l’inizio di una collaborazione ancor più incisiva”.