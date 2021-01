Turno casalingo, alla giornata numero 16, per ASD Imperia che ospiterà l’Arconatese. Il fischio d’inizio al ‘Nino Ciccione’ avverrà alle 15 di domenica 24 gennaio. La direzione di gara sarà affidata al signor Francesco Lo Iodice, della sezione di Collegno, e sarà coadiuvato da Marco Tuccillo, di Pinerolo, e da Luca Mantella, di Livorno. La sfida di domani sarà un inedito. Tornano a disposizione Donaggio e Sancinito. Il tecnico Lupo chiama 20 Dragoni in vista del match di domani: PORTIERI: Dani, Trucco DIFENSORI: De Bode, Virga, Scannapieco, Gandolfo, Fazio, Malandrino CENTROCAMPISTI: Giglio cap., Gnecchi, Sancinito, Malltezi, Fatnassi, Kacellari, Martelli ATTACCANTI: Capra, Donaggio, Minasso, Travella, Calderone

Serie D, Imperia-Arconatese: neroazzurri al “Ciccione” contro una squadra in lotta per evitare i play-out