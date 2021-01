“Ho appreso positivamente la nomina dell’Ingegner Vincenzo Macello a commissario straordinario per la realizzazione del raddoppio ferroviario tra Finale Ligure e Andora. Adesso mi aspetto che venga illustrato dettagliatamente il progetto definitivo dell’opera, che prevede anche lavori di potenziamento fino a Ventimiglia, e soprattutto che arrivi in tempi rapidi il finanziamento totale dell’opera perché dei 1540 milioni di euro previsti per i lavori ad oggi sono finanziati solo 266 pari ad appena il 17%. La cosa mi preoccupa perché tutti i lavori, per essere sostenuti dal Recovery Fund, devono terminare entro il 2025 ed è quindi impossibile che la nuova linea, costituita da ben 25 chilometri di gallerie su 31 totali, possa rispettare queste tempistiche realizzative. Pertanto mi aspetto chiarezza da parte del Governo su questo punto”, così l’assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino.

“Il raddoppio della linea ferroviaria di Ponente è indubbiamente un’opera fondamentale per velocizzare l’intera Liguria e migliorare la vita di tutti. Auguro quindi al nuovo commissario di riuscire in tempi rapidi a far partire i lavori: si è perso già fin troppo tempo”, conclude l’assessore.

