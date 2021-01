L’albero pericolante che ieri aveva causato la chiusura un tratto di strada all’interno del nosocomio del capoluogo, tra il pronto soccorso e la palazzina B, è stato rimosso questa mattina. Pertanto la situazione è tornata alla normalità e gli accessi non presentano più impedimenti.

