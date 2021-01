A causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Dipartimento Interregionale della LND ha disposto il rinvio a data da destinarsi della gara tra Fossano e Sanremese, inizialmente in programma domenica 24 gennaio allo stadio Pochissimo alle ore 15. Nei prossimi giorni sarà comunicata la data del recupero.

Fossano-Sanremese rinviata per impraticabilità del campo