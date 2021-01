Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri fa il punto sulla questione delle date del Festival previsto dal 2 al 6 marzo. “Meglio un Festival ridotto che nulla” è la sintesi di Biancheri. “La Rai fa un discorso che è difficile contestare: sta costruendo il Festival in base alle attuali regole sanitarie e all’ultimo Dpcm che prevede restrizioni valide fino al 5 marzo. Con un rinvio si lavorerebbe al buio non sapendo quali saranno le regole dopo il 5 marzo” dice il sindaco a Giulio Gavino su “La Stampa”.

Festival di Sanremo, il sindaco Biancheri: “La Rai non vuole rinviare perchè non si sa quali saranno le regole sanitarie dopo il 5 marzo”