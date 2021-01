I positivi della seconda ondata di coronavirus si concentrano a Ponente della provincia di Imperia sulla base dei dati dell’Asl. Tra le interpretazioni possibili la vicinanza del confine, considerando che di recente la situazione in Francia ed a Monaco evidenzia un contagio su larga scala. A Sanremo i positivi sono 285, a Ventimiglia 92, a Imperia 59, a Vallecrosia e Camporosso 23, come riporta Lorenza Rapini su “La Stampa”.

Coronavirus, contagi in particolare nel Ponente della provincia di Imperia