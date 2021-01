“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco”. (Confucio)

L’APPRENDIMENTO CINESTETICO

Tutto ciò sempre in sicurezza e nel pieno rispetto della normativa anticovid, il corso sarà articolato con studenti della stessa classe evitando quindi i contatti con alunni di classi diverse.

Non è solo pensare che una cosa sia giusta ma è la sua sperimentazione a diventare il fulcro del discorso.

Stiamo parlando della CINESTESIA cioè la capacità di apprendere facendo qualcosa, piuttosto che solo sentendolo o vedendolo; gli studenti cinestetici imparano facendo o associando l’apprendimento a qualche azione.

Ed è alla cinestesia che la Dott.ssa COSTANZA Antonella, DS dell’Istituto “Fermi-Polo-Montale” ha pensato approvando il progetto di teatro presentato dal prof. Antonio GALLO.

L’intelligenza corporeo-cinestetica consiste nella capacità di usare il proprio corpo, in modi molto differenziati e abili, per fini espressivi oltre che concreti: lavorare abilmente con oggetti, tanto quelli che implicano movimenti fini delle dita, quanto quelli che richiedono il controllo dell’intero corpo.

Perciò l’intelligenza corporeo-cinestetica si serve del corpo nella sua duplice natura di soggetto e di strumento. La sua valenza è inoltre allargata agli usi espressivi del corpo, come quelli adottati da un ballerino o da un attore.

L’intelligenza corporeo-cinestetica è fortemente legata ad una rappresentazione percettiva e di organizzazione cerebrale, tale rappresentazione viene fortemente influenzata da aspetti personali, affettivi, cognitivi ed esperienziali, che definiscono una nozione psicologica di immagine del corpo, in cui entra in gioco, tutta l’esistenza del soggetto.

Gli studenti avranno modo di mettersi in gioco e misurarsi personalmente in attività dove il corpo, la mente, le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali si integrano in modo sintonico e creativo permettendo ai ragazzi di acquisire competenze basate sull’integrazione tra i saperi linguistici, storico sociali e i saperi tecnico professionali.

Dal momento che, l’immagine corporea è legata quindi anche alla sfera affettiva, quest’ultima si modifica nel corso della vita dell’individuo ed è influenzata dalle esperienze pratiche, si evolve mediante l’esplorazione e l’imitazione, ed è attraverso questa consapevolezza che il prof. GALLO Antonio insieme al prof. BARELLA Davide hanno strutturato il corso di teatro che si terrà nell’aula “Petrognani” dell’Istituto “M. POLO” a Ventimiglia.

Il diplomato in Servizi Commerciali, fornisce supporto operativo alle aziende nelle attività di: gestione dei processi amministrativi e commerciali, nell’attività di promozione delle vendite e nella promozione dell’immagine aziendale e progettazione di start-up innovative nell’ambito del turismo green. Principali sbocchi occupazionali: studi professionali, pubblica amministrazione, uffici di contabilità, istituti di credito, mansioni impiegatizie. Università: il diploma quinquennale che si consegue nell’Istituto, da accesso a qualsiasi facoltà universitaria. Le facoltà più indicate per questo corso di studi, sono le seguenti: Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche.

Si ricorda che le iscrizioni scadono il 25 GENNAIO 2020

L’Istituto FERMI POLO MONTALE metterà a disposizione due docenti per tutti quei genitori che hanno avuto problemi ad effettuare l’iscrizione on line

Per prenotarsi è sufficiente mandare una mail di richiesta al seguente indirizzo con indicato l’orario a cui si vuole essere ricevuti.

Responsabile di plesso gallo.antonio@fermipolomontale.edu.it