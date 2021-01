Troppi insegnanti in quarantena ed Sanremo la scuola elementare Castillo, in via Galilei, è costretta a chiudere. Oggi gli alunni fanno didattica a istanza in attesa di poter tornare in classe. Potrebbe accadere già lunedì 25 se la direzione riuscirà a riorganizzare le lezioni con i pochi docenti non isolamento e se i tamponi al resto del personale scolastico saranno negativi, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

Correlati