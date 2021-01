Natalino Famà, “storico” cronista del quotidiano “Il Secolo XIX”, è scomparso a soli 66 anni. Natalino lascia la moglie Piry e la figlia Beatrice. In passato era stato anche attivo nel sindacato sino a diventare il presidente del Gruppo Cronisti Liguri. In pensione da alcuni anni, si era poi occupato di comunicazione per la Cisl.

Correlati