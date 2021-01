La giunta ventimigliese aveva dato priorità assoluta alla procedura per progettare la nuova passerella di Ventimiglia che la furia del Roja aveva abbattuto nella notte del 2 ottobre, coprendo di fango e acqua tutto il centro cittadino. Su input della Giunta Scullino, in tempi da record, con la determinazione a contrarre n. 948 del 04/11/2020 è stata autorizzato l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva

relativa ai lavori di costruzione della passerella sul fiume Roja e alle opere di messa in sicurezza

del tratto finale del fiume Roja (Argini), da espletarsi mediante il sistema della procedura

negoziata con invito ad almeno cinque professionisti operanti nel settore di gara. Avevano risposto al primo avviso pubblico 5. Con la successiva determinazione n.40 del

20/01/2021 è stato dato il via libera definitivo alla gara per la scelta del progettista che verrà interamente gestita attraverso la piattaforma informatica appalti in dotazione alla stazione appaltante, con la presentazione di sole offerte telematiche. Attraverso detta piattaforma telematica è stata inviata la lettera di invito alla procedura negoziata predisposta dalla Centrale unica di committenza ai 5 operatori economici di cui all’elenco approvato che è depositato agli atti al fine di garantire la riservatezza e segretezza degli invitati sino alla data di presentazione delle loro offerte. La gara è stata lanciata per un importo complessivo del corrispettivo a base di gara pari ad Euro 299.529,97 al netto di Iva e di oneri previdenziali. Importo che il Comune di Ventimiglia aveva stanziato a bilancio per la progettazione di cui sopra.

