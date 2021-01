Si torna in vasca! Primo appuntamento del 2021 per gli Esordienti di Nuoto della Rari Nantes Imperia: sabato pomeriggio, 23 gennaio, alle ‘Piscine di Albenga’ si terrà la Seconda Prova Regionale.

Nelle fila degli Esordienti A, allenati da Davide Dreossi, ci saranno: ASCHERI Roberta (200 Stile Libero , 200 Rana), BELLINI Giulio (100 Dorso, 200 Stile Libero), TASSONE Siria (100 Dorso, 200 Stile Libero), RIGARDO Martina (100 Dorso, 200 Stile Libero), LUPI Alexandra (100 Dorso, 200 Stile Libero), VANDER AWERA Massimo (200 Stile Libero), NOVARO Pietro (100 Dorso e 200 Stile Libero), CALLARI Linus (200 Stile Libero), CALLARI Frida (200 Stile Libero).

Il tecnico ha mandato un messaggio ad un suo atleta:” Per la gara sarà assente Gianluca Gandolfo che sarà operato di appendicite. Forza Gian! Ti aspettiamo presto in vasca! ” Parole alle quali si accoda tutta la Rari.

Giulio Ieriti, guida degli Esordienti B, ha dichiarato:” Non vediamo l’ora di tornare in vasca e con noi ci sarà anche Francesco, una new entry.” Ecco gli atleti che scenderanno in vasca: GARGIULO Alessandro (200 Stile Libero, 50 Rana), CALLARI Carla (100 Dorso, 50 Rana), VANDER AWERA Amelia (100 Dorso, 50 Rana), RUSCETTA Francesco (100 Dorso, 50 Rana), ANSELMI Edoardo (100 Dorso, 50 Rana), VIACAVA Giulia (100 Dorso, 50 Rana).