La Cassazione ha deciso che Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi tornano sotto processo in appello bis per la morte di Martina Rossi, 20enne studentessa imperiese morta cadendo dal balcone di un hotel a Palma di Majorca il 3 agosto 2011. Sono state annullate le assoluzioni emesse dalla Corte di Appello di Firenze che ora deve riesaminare il caso. In primo grado i due erano stati condannati a 6 anni per tentata violenza sessuale e morte come conseguenza di altro reato.

