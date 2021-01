“Domani vi illustreremo il 36° Report dell’Istituto Superiore di Sanità arrivato in queste ore: come era previsto gli indicatori confermano il sensibile miglioramento, con un rischio basso- moderato per la regione e con un Rt sceso sotto l’1 che posizionerebbe la Liguria in zona gialla. Questo non può essere l’obiettivo, ma solo un passaggio intermedio a cui prestare ancora tanta attenzione”. Lo ha detto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, nel consueto punto stampa sul Covid in Liguria.

“Oggi sono stati circa 7000 i tamponi effettuati – ha continuato Toti – tra molecolari e antigenici che danno un dettaglio di nuovi positivi di 243 unità e una percentuale al di sotto della media nazionale. Per la prima volta dopo mesi scendiamo per il primo giorno sotto i 700 ricoverati nei nostri ospedali, un elemento che conferma una tendenza in atto da tempo. Sono 697 i ricoverati nelle nostre strutture, meno 5 rispetto a ieri. Cala anche il numero degli isolati domiciliari 150 in meno, purtroppo ancora oggi 14 i decessi anche se, alcune unità, sono riferite ai mesi passati”.