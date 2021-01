Lutto della Confartigianato di Imperia e dell’Anap (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati della Confartigianato) per la scomparsa di Anna Maria Cristiano, storica commerciante della città di Sanremo. L’associazione vuole stringersi intorno alla figlia Vittoria Roccamo, membro di giunta di Anap Imperia, e di tutta la famiglia esprimendo vicinanza e cordoglio.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta