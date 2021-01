Una rete di Romano al 3′ della ripresa ha consentito alla Sanremese di imporsi per 1-0 al “Comunale” con il Vado nella quindicesima giornata di andata. I matuziani hanno chiuso la gara con due uomini in meno, per le espulsioni nel finale della ripresa prima di Pici, poi di Demontis. Ora i biancoazzurri (tornati a vincere in casa dopo 3 mesi, grazie al settimo centro in campionato di Romano) sono saliti al sesto posto in classifica (con 22 punti, alla pari del Chieri). Domenica 24 trasferta sul campo del Fossano, penultimo in graduatoria.

