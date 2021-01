Al termine di un primo tempo giocato su ritmi blandi, con occasioni ed emozioni quasi inesistenti, al “Comunale” il primo tempo tra Sanremese e Vado si è chiuso sullo 0-0. Al momento la Sanremese, che in casa non vince da più di 3 mesi, si trova all’11° posto in classifica con 20 punti, a 5 lunghezze dalla zona play-off ed a 9 punti di distacco dalle prime della classe.

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

16′ Punizione di Taddei, ex capitano della Sanremese, Tissone in area colpisce di testa e manda ampiamente a lato.

18′ Demontis da posizione defilata si accentra ed una volta in area calcia di potenza in diagonale mandando il pallone fuori di un soffio.

31′ Punizione di Taddei dal limite dell’area, la conclusione è centrale e Dragone blocca senza problemi.

35′ Bregliano dalla trequarti crossa in area per Romano che colpisce di testa e si vede respingere il tentativo da Luppi.