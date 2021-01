Vaccini per il Coronavirus, in provincia di Imperia oggi ne sono stati effettuati 328: in totale 4716

Dati vaccinazioni Covid 19/01/2021 ore 16:45 49.460 Consegnati (fonte governativa)

37.028 somministrati

75% percentuale vaccini somministrati su consegnati



Azienda Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri di cui vaccinati che hanno completato il ciclo vaccinale a ieri Totale dosi programmate oggi

ASL 1 4.716 0 328

ASL 2 6.489 0 240

ASL 3 8.983 0 341

ASL 4 4.129 0 0

ASL 5 4.030 0 66

Galliera 1.026 0 102

Gaslini 1.746 0 234

HSM 4.059 156 84

O.E.I. 455 0 0

Totale 35.633 156 1.395 Correlati