Questa mattina il sistema di gestione delle ricette in forma dematerializzata non è stato raggiungibile a causa di un problema informatico al flusso gestito dal ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso Sogei (Società Generale d’Informatica). Intorno alle 13.30 il problema è stato risolto.

Sanità in Liguria il problema informatico relativo alla ricetta dematerializzata