Per la ripresa della didattica in presenza nelle scuole la Regione Liguria sino a giugno prevede circa 2 milioni e mezzo di chilometri di trasporto pubblico supplementari con 280 bus aggiuntivi, di cui 191 ‘turistici’, per un costo di circa 12 milioni di euro. Lo ha spiegato stamani in Consiglio regionale l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino. Il piano prefettizio prevede ingressi scaglionati degli studenti di circa un’ora e mezza. In provincia di Imperia sono previsti 370 mila chilometri supplementari con 30 autobus ‘turistici’ a supporto dei mezzi pubblici.

