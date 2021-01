Focolaio di Coronavirus a Sanremo a “Casa Papa Francesco”, struttura della Caritas che ospita richiedenti asilo e persone senza fissa dimora. I contagiati sono 2 operatori e 6 ospiti

tutti italiani. Tre di loro sono stati trasferiti in ospedale, per i tre positivi rimasti nella struttura si sta valutando un trasferimento a Nava, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

