ll Comune di Imperia prosegue l’attività di recupero dell’evasione della tassa sui rifiuti. Il totale è di 935 mila euro, compresi sanzioni e interessi. La lista di evasori comprende 319 accertamenti. In ben 258 casi si tratta di completa omissione della dichiarazione Tari, mentre in 61 casi il pagamento è inferiore a quanto dovuto, come scrive Giorgio Bracco su “Il Secolo XIX”.

