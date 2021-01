Prendono sempre più forma le ipotesi di uno slittamento della data del Festival di Sanremo 2021. L’ultimo Dpcm scade il 5 marzo nel pieno della manifestazione. Per il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri non si dovrebbe andare oltre le 2 settimane di rinvio, partendo il 16 marzo. “In questo modo si potrebbe superare un eventuale picco della terza ondata dell’epidemia. Ovvio che se in quel periodo la situazione dovesse peggiorare, diventa difficile pensare alla manifestazione” dice il sindaco a Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

