Nonostante i Dpcm non permettano di far parlare il campo, il lavoro dell’Atletico Argentina non si è mai fermato e ha continuato a guardare al futuro per migliorare e ampliare lo staff tecnico. A dimostrazione di questo arriva l’ufficialità dell’entrata nello staff societario di Gianluigi Borriello come Direttore Tecnico. L’ex Ds della Carlin’s Boys ha accettato l’incarico di Direttore Tecnico e di Responsabile Organizzativo del settore giovanile per la prossima stagione.

Ecco le parole di presentazione del Ds Denis Settime: “Il primo obbiettivo quando sono arrivato qui era quello di costruire una struttura societaria solida per poter svolgere un lavoro sul lungo termine, non solo nell’immediato. “

” Gianluigi sarà un tassello fondamentale per ricostruire qualcosa che ad oggi ci manca, ovvero un settore giovanile che deve essere ben strutturato e soprattutto credibile. “

” Sino a quel momento ci concentreremo a dare tutto il possibile ai nostri ragazzi già quest’anno, per permettere loro, se ce lo lasceranno fare, di concentrarsi sul loro obbiettivo in campo, stiamo lavorando e lavoreremo per questo. “

Questa è la prima pietra che l’Atletico Argentina poggia per la ricostruzione di un settore giovanile che sarà un pilastro per il futuro societario.