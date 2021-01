E’ terminato in parità (1-1) il derby ponentino di serie D al “Nino Ciccione” tra Imperia e Sanremese, valido per la 14a giornata di andata del girone A. I matuziani sono andati per primi in vantaggio al 32′ del primo tempo con la sesta rete stagionale di Romano. I neroazzurri hanno pareggiato al 20′ della ripresa con un gol di Capra, ex biancoazzurro. L’Imperia ha anche colpito un palo con Donaggio, mentre la Sanremese ha chiuso in 10 per l’espulsione di Fenati al 40′ della ripresa. Per effetto di questo pareggio l’Imperia è sesta in classifica con 21 punti, a 3 lunghezze dai play-off, mentre la Sanremese è nona con 19 punti.

PRIMO TEMPO

8′ Dragone si distende e devia in angolo una stoccata di Capra dal limite dell’area.

13′ Gemignani ci prova da centro area, pallone sul fondo.

19′ Un rasoterra di Gnecchi termina a pochi a centimetri dal palo alla destra di Dragone.

27′ Il portiere della Sanremese si accartoccia per bloccare a terra una conclusione di Cassata.

32′ Diallo calcia di potenza dal limite dell’area, Dani para, ma non trattiene. Romano arriva per primo sul pallone e lo scaraventa in rete.

34′ Gol annullato a Gagliardi per una posizione di fuorigioco.

40′ Miccoli calcia nello specchio della porta, Dani para senza affanni.

43′ Sanremese pericolosa due volte nel giro di pochi secondi. Mikhaylovskyi con una punizione di potenza chiama Dani alla respinta, Bregliano ci prova con un diagonale ed il portiere neroazzurro blocca.

46′ Matuziani ancora vicini al 2-0. Diallo al momento di calciare a due passi dalla porta, viene contrastato in extremis da Scannapieco che devia il pallone sul fondo.

SECONDO TEMPO

6′ Calcio d’angolo di Sancinito, deviazione di De Bode a centro area e palla che termina a lato.

10′ Gagliardi manda ampiamente a lato al culmine di un’azione personale in dribbling.

18′ Salvataggio decisivo di Gagliardi che anticipa in extremis De Bode che sta per deviare il pallone in rete a due passi dalla porta.

20′ Capra pareggia i conti approfittando di un errato rinvio di Dragone per trafiggere il portiere biancoazzurro con una precisa conclusione dal limite dell’area.

24′ Una punizione di Sancinito dal limite dell’area termina di poco alta.

28′ Imperia vicina al vantaggio. Capra crossa in area per Donaggio che di testa spedisce il pallone contro l’interno del palo prima che la sfera finisce tra i guantoni di Dragone.

32′ Il neoentrato Lo Bosco ci prova da fuori area, ma Dani fa buona guardia.

34′ Lo Bosco da posizione defilata calcia di potenza con il pallone che attraversa tutta l’area prima di essere spazzato via dalla difesa neroazzurra.

40′ La Sanremese rimane in dieci uomini dopo il secondo giallo ricevuto da Fenati (entrato in campo da soli 15 minuti) per un fallo tattico a centrocampo.