Flussi 17 gennaio

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 768.944 2.762

TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 5.709 1.360

TOTALE CASI CONFERMATI (compresi GUARITI e deceduti) 65.763 228

TOTALE CASI CONFERMATI (esclusi GUARITI e deceduti) 6.619 -29



CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA

PROVINCIA

SAVONA 1.499

LA SPEZIA 1.033

IMPERIA 765

GENOVA 3.033

Residenti fuori Regione/Estero 114

altro/in fase di verifica 175

TOTALE 6.619



Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente

Ospedalizzati 719 62 3

ASL1 74 6 7

ASL2 117 10 0

Ospedale Policlinico San Martino 188 26 0

Ospedale Evangelico 0 0 0

Ospedale Galliera 75 1 2

Ospedale Gaslini 0 0 0

ASL3 globale 67 5 -4

ASL 3 Villa Scassi 67 5 -4

ASL 3 Gallino 0 0 0

ASL3 Micone 0 0 0

ASL3 Colletta 0 0 0

ASL4 globale 52 6 -5

ASL4 Sestri Levante 50 5 -5

ASL4 Lavagna 2 1 0

ASL4 Rapallo 0 0 0

ASL5 globale 146 8 3

ASL5 Sarzana 140 7 2

ASL5 Spezia 6 1 1



Isolamento domiciliare 4.247 109

TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 56.028 245

Deceduti* 3.116 12

Dettaglio deceduti

data decesso sesso età luogo decesso

1 15/01/2021 M 76 ASL 5 – Ospedale Sarzana

2 16/01/2021 F 90 ASL 5 – Ospedale Sarzana

3 14/01/2021 M 71 ASL 1 – Ospedale Sanremo

4 14/01/2021 M 81 ASL 1 – Ospedale Sanremo

5 15/01/2021 F 95 ASL 1 – Ospedale Sanremo

6 15/01/2021 M 90 ASL 1 – Ospedale Sanremo

7 15/01/2021 M 82 HSM

8 16/01/2021 F 62 HSM

9 16/01/2021 M 84 HSM

10 15/01/2021 F 90 HSM

11 15/01/2021 F 93 HSM

12 16/01/2021 F 78 HSM



ASL SOGGETTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA

ASL 1 905

ASL 2 1.186

ASL 3 1.296

ASL 4 383

ASL 5 624

Liguria 4.394



Dati vaccinazioni Covid 17/01/2021 ore 16:00

47.120 consegnati

33.446 somministrati

71% percentuale vaccini somministrati su consegnati



Azienda di riferimento Numero di dosi effettuate dal 27/12 a ieri Totale dosi programmate oggi

ASL 1 4.410 0

ASL 2 5.853 186

ASL 3 7.981 325

ASL 4 4.128 0

ASL 5 3.485 300

Galliera 876 0

Gaslini 1510 0

HSM 3937 0

O.E.I. 455 0

Totale 32.635 811