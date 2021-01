La Stazione Carabinieri Forestale di Ventimiglia con l’ausilio del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, ha notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione per la pena definitiva della reclusione a 18 mesi per il 64enne E.M. già agli arresti domiciliari, poiché ritenuto autore di quattro incendi boschivi avvenuti nel 2019. Tra luglio e settembre di quell’anno, i Carabinieri Forestali di Ventimiglia, al termine di un’intensa attività di polizia giudiziaria, appostamenti e analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza sparse sul territorio, denunciarono e arrestarono l’uomo. Un rischio e un danno sia per la comunità, sia per l’ambiente poiché gli incendi si estesero in una vasta area di macchia mediterranea e boschiva dell’estensione di 2 ettari, posta tra le abitazioni del paese. In quell’occasione, il Sindaco e i cittadini tutti, esasperati e spaventati, hanno contribuito attivamente alle operazioni di spegnimento e alle misure di sicurezza adottate per arginare gli episodi, collaborando fattivamente con i Carabinieri Forestali. Il 13 gennaio, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito dal regime restrittivo domiciliare in carcere a Sanremo.

