“Aderisco all’iniziativa #ioapro e da questa sera tengo aperto”. Il vice presidente del Movimento Imprese Italiane di Sanremo, Alessio Graglia, dalle 18 ha accolto nel suo ristorante ‘Via Veneto’ i clienti, violando le norme anticovid. Con i clienti al ristorante si sono presentati anche i Carabinieri che hanno identificato i presenti. “Ho disposto i tavoli con le dovute distanze, adottando tutti gli accorgimenti per mantenere il livello igienico sanitario adeguato ad evitare la contaminazione. Ricominciare a lavorare perché per noi è una necessità vitale” ha spiegato Graglia.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta