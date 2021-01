A Sanremo nella zona del porto ieri circa 40 persone hanno cenato dopo le 18 al ristorante “Via Veneto” di Alessio Graglia, uno dei referenti del Movimento Imprese Italiane. L’iniziativa di protesta è rimasta isolata in tutta la provincia di Imperia. Sul posto sono intervenuti Polizia, Carabinieri, Finanza e Vigili. Tutti i clienti hanno ricevuto una multa di 400 euro. Quando le pattuglie si sono allontanate sono iniziate ad arrivare le pizze ordinate dai clienti, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

Sanremo, ristorante aperto dopo le 18, multe di 400 euro per tutti i clienti