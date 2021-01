Dai dati pervenuti nelle ultime 24 ore nelle scuole della provincia di Imperia risultano altri 6 casi positivi al Covid-19 in seguito all’attività di screening e tracciamento. Si tratta di 3 scolari di una scuola dell’infanzia del distretto sanremese, uno scolaro di una scuola dell’infanzia del distretto imperiese, uno scolaro di una scuola primaria del distretto imperiese e un operatore scolastico di una scuola dell’infanzia del distretto sanremese.

Come previsto dall’apposito protocollo, l’Asl 1 Imperiese, tramite il Dipartimento di Prevenzione, ha attivato l’indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti dei casi positivi e porre in isolamento le classi interessate.

