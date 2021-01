IMPERIA (Asl 1): 62 SAVONA (Asl 2): 107 GENOVA: 86, di cui: · Asl 3: 76 · Asl 4: 10 LA SPEZIA (Asl 5): 63 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 3

In Liguria i nuovi positivi al Coronavirus sono 321 su 3978 tamponi molecolari a cui si aggiungono 2106 tamponi antigenici.

Coronavirus, 321 nuovi positivi in Liguria, 62 in provincia di Imperia