Approvata oggi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore all’urbanistica Marco Scajola, la valutazione ambientale strategica del piano faunistico venatorio. Si tratta di un documento fondamentale per la programmazione e la gestione della fauna selvatica sul territorio regionale. Un piano unitario che si allinea ai precedenti approvati dalle amministrazioni provinciali, che garantisce una revisione e un aggiornamento ambientale, tecnico e scientifico della materia. “Si è trattato di un lavoro lungo e complesso – spiega Scajola – che ha coinvolto nel procedimento diversi soggetti interessati e che ha consentito l’aggiornamento di un piano legato non solo alle possibilità faunistiche, ma anche al governo del territorio ed alla sua salvaguardia”.

Piano Faunistico in Liguria, approvata la Vas per la gestione della fauna selvatica